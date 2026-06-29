Из Керчи в Москву будет следовать дополнительный поезд №197. Об этом сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс» в Telegram-канале.

«Он (поезд — «Газета.Ru») совершит четыре рейса из Крыма — 2, 4, 6 и 8 июля. Отправление из Керчи в 02:45. Поезд проследует через Тамань, Ростов-на-Дону (ст. Первомайская), Воронеж (ст. Придача), Липецк, Тулу, Калугу. Прибытие на Киевский вокзал Москвы — 3, 5, 7 и 9 июля в 14:00», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что поезд будет состоять из одноэтажных купейных и плацкартных вагонов.

25 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике будет сокращено количество поездов «Таврия». По его словам, решение было принято оперативным штабом совместно с республиканским минтрансом и руководством ФГУП «Крымская железная дорога».

С 20 июня поезда в Крым и из него следуют до Керчи. Пассажиров отвозят автобусами от или до станции Керчь-Южная.

Ранее подполье сообщило о планах Зеленского повторить курский сценарий в Крыму.