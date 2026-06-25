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Общество

Оперштаб Крыма временно сократил железнодорожное сообщение

Аксенов: в Крыму сокращено количество поездов «Таврия»
RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что в Крыму будет сокращено количество поездов «Таврия».

По его словам, решение было принято оперативным штабом республики совместно с республиканским минтрансом и руководством ФГУП «Крымская железная дорога».

«Ежедневно в Крым и из Крыма будут отправляться 7 поездов», — поделился Аксенов.

Он уточнил, что поезда будут ходить из Санкт-Петерурга, Москвы, Адлера, Курса и Белгорода. Рейсы будут следовать до станции «Керчь-Южная».

Новость дополняется.

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