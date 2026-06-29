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Армия

Подполье сообщило о планах Зеленского повторить курский сценарий в Крыму

«Херсонское сопротивление»: в июле ВСУ могут высадить десант в Крыму
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят высадку тактического десанта на западное побережье Крыма, для чего стягивают резервы в Очакове и Одессе. Об этом сообщается в Telegram-канале партизанской организации «Херсонское сопротивление».

«ВСУ рассматривает возможность высадки на западное побережье Крыма и для этого собирает резервы в Очакове и Одессе», — отметили подпольщики.

По их данным, туда уже прибывают латиноамериканские наемники, которых размещают в учебных центрах морской пехоты. Отмечается, что наращивание группировки происходит в Николаевской и Одесской областях, а также в прибрежных населенных пунктах Херсонской области.

В «Херсонском сопротивлении» также сообщили об увеличении концентрации военных в районе Днепро-Бугского лимана. Утверждается, что украинские военные расселяются в пустующих и занятых местными жителями домах.

«Похоже на то, что зеленый наркоман планирует повторить Курскую историю, но теперь в Крыму», — считает подполье.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых операций, в том числе на крымском направлении. По его словам, реализация этих планов зависит от решения стран G7 о поставках вооружений, которые Киев ранее запрашивал у западных союзников. Зеленский также сообщил, что поручил разведке и ВСУ действовать на опережение против объектов российской инфраструктуры, обеспечивающих боевые действия. Что о планах Киева говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ атаковали Севастополь.

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