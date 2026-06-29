Директор лагеря в Тверской области рассказал о проверке Роспотребнадзора

Вирусная инфекция, которой заразились дети в лагере в Тверской области, была завезена извне, это норовирус. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель лагеря Андрей Бегмурадов, ссылаясь на информацию Роспотребнадзора.

«Проверка Роспотребнадзора, которая сейчас идет, выявила, что вспышка была извне. Кто-то что-то завез... норовирус. Это такая инфекция, которая передается руками. По сообщению из Роспотребнадзора, кто-то посетил с этой болезнью», — сказал Бегмурадов.

Днем 29 июня сообщалось, что лагерь «Вымпел-шторм» в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области расформировали.

Несколькими часами ранее Западнодвинская межрайонная прокуратура Тверской области организовала проверку по факту массового отравления детей в палаточном лагере «Вымпел-Шторм». По данным ведомства, медицинская помощь потребовалась более 10 несовершеннолетним. Их госпитализировали с признаками вирусной инфекции.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело после массового отравления оливье и окрошкой в Курске.