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Общество

Бастрыкин поручил завести дело после массового отравления оливье и окрошкой в Курске

Бастрыкин поручил возбудить дело после массового отравления в Курске
Екатерина Штукина/РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести дело после массового отравления в Курске. Об этом сообщает СКР.

Уголовное дело по факту отравления более 30 человек, среди которых дети, поручил возбудить глава ведомства. Он также попросил предоставить доклад о ходе расследования.

Пострадавшие ели оливье и окрошку из одного из городских гастрономов. В состав блюд входили яйца, картофель, колбаса и овощи. Опасную продукцию изъяли из оборота и отправили на анализ. Заболевших обследовали и выявили у них сальмонеллез средней степени тяжести. Предварительно, пострадали 35 человек, среди которых четверо детей.

Ранее в Туве возбудили дело после массового отравления в кафе.

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