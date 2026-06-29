В Тверской области расформировали палаточный лагерь после вспышки вирусной инфекции

Палаточный лагерь «Вымпел-шторм» в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области расформировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«На данный момент лагерь расформирован», — говорится в сообщении ведомства.

Несколькими часами ранее Западнодвинская межрайонная прокуратура Тверской области организовала проверку по факту массового отравления детей в палаточном лагере «Вымпел-Шторм». По данным ведомства, медицинская помощь потребовалась более 10 несовершеннолетним. Их госпитализировали с признаками вирусной инфекции.

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