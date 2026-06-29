Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

В палаточном лагере под Тверью произошла вспышка вирусной инфекции

Из лагеря в Тверской области госпитализировали более 10 детей с вирусом
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Западнодвинская межрайонная прокуратура Тверской области организовала проверку по факту массового отравления детей в палаточном лагере «Вымпел-Шторм». Об этом пишет РИА Новости.

По данным надзорного ведомства, медицинская помощь потребовалась более 10 несовершеннолетним. Их госпитализировали с признаками вирусной инфекции.

В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства, при которых заболели дети, а также даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в лагерях.

До этого в Астрахани у группы людей выявили острую кишечную инфекцию после употребления готовых котлет из судака из местного гастронома. Всего пострадало не менее 15 человек, среди которых четверо детей, в том числе годовалая девочка. По данным Telegram-канала Baza, также от котлет пострадал бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков. У всех диагностировали сальмонеллез.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело после массового отравления оливье и окрошкой в Курске.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!