В палаточном лагере под Тверью произошла вспышка вирусной инфекции

Из лагеря в Тверской области госпитализировали более 10 детей с вирусом

Западнодвинская межрайонная прокуратура Тверской области организовала проверку по факту массового отравления детей в палаточном лагере «Вымпел-Шторм». Об этом пишет РИА Новости.

По данным надзорного ведомства, медицинская помощь потребовалась более 10 несовершеннолетним. Их госпитализировали с признаками вирусной инфекции.

В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства, при которых заболели дети, а также даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в лагерях.

До этого в Астрахани у группы людей выявили острую кишечную инфекцию после употребления готовых котлет из судака из местного гастронома. Всего пострадало не менее 15 человек, среди которых четверо детей, в том числе годовалая девочка. По данным Telegram-канала Baza, также от котлет пострадал бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков. У всех диагностировали сальмонеллез.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело после массового отравления оливье и окрошкой в Курске.