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Общество

В Славянске-на-Кубани произошло загрязнение воздуха после атаки ВСУ

В СНТ Славянска-на-Кубани превышен допустимый уровень содержания сажи в воздухе
Александр Кряжев/РИА Новости

В Краснодарском крае в районе садового товарищества «Заря» в Славянске-на-Кубани зафиксировано превышение допустимого уровня содержания сажи в атмосферном воздухе, где после атаки БПЛА в ночь на 28 июня произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба района в мессенджере «Макс».

«В районе СНТ «Заря» специалисты зафиксировали превышение допустимого уровня содержания сажи в атмосферном воздухе», — говорится в публикации.

Накануне вечером власти сообщали, что площадь пожара превысила 20 тыс. кв. метров. В пресс-службе районной Единой дежурно-диспетчерской службы уточняли, что помимо местных пожарных в ликвидации возгорания участвуют привлеченные на помощь подразделения спасателей из соседних районов Кубани. Задействованы два пожарных поезда из Тимашевска и Крымска, ожидалось прибытие двух аэромобильных группировок из Воронежа и Пензы, рассказывали в службе. Позже площадь пожара была уменьшена вдвое.

НПЗ в Славянске-на-Кубани является одним из крупных нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края, он перерабатывает 3 млн тонн нефти в год и выпускает мазут, нафту и корабельное топливо.

Ранее ВС России ударили по нефтеперерабатывающему заводу на Украине.

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