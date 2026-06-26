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ВС России ударили по нефтеперерабатывающему заводу на Украине

Минобороны: ВС России поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие поразили нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кременчуге Полтавской области Украины. Об этом журналистам рассказали в министерстве обороны России.

Атаки велись при помощи беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия.

По данным оборонного ведомства, удары в том числе наносились по территориальным центрам комплектования (ТЦК) и по объектам в Киеве, где хранилось вооружение украинских военных.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие при помощи беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Днепропетровской области, снабжавшему Вооруженные силы Украины (ВСУ).

До этого генерал-лейтенант, член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев высказал мнение, что России необходимо перейти к интенсификации наступательных операций в зоне СВО и обеспечить выход на западные границы Украины, чтобы обезопасить российские объекты энергетики от ударов ВСУ.

Ранее в одном из украинских регионов объявили обязательную эвакуацию.

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