Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Пожар на атакованном дронами кубанском НПЗ охватил более 20 тысяч «квадратов»

К тушению кубанского НПЗ «Славянск ЭКО» привлекли пожарных из нескольких районов
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

Площадь пожара на НПЗ в Славянском районе Краснодарского края превысила 20 тыс. кв. метров. Об этом сообщается в канале районной Единой дежурно-диспетчерской службы в мессенджере Макс.

Помимо местных пожарных в ликвидации возгорания участвуют привлеченные на помощь подразделения спасателей из соседних районов Кубани. Задействованы два пожарных поезда из Тимашевска и Крымска, ожидается прибытие двух аэромобильных группировок из Воронежа и Пензы.

НПЗ в Славянске-на-Кубани является одним из крупных нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края, он перерабатывает 3 млн тонн нефти в год и выпускает мазут, нафту и корабельное топливо.

Возгорание на территории нефтеперерабатывающего предприятия «Славянск ЭКО» началось после массированной атаки украинских беспилотников минувшей ночью. Повреждения получила и проходящая рядом ЛЭП.

По данным администрации Славянского района, в налете участвовали 110 дронов, из которых 46 реактивных, а также пять крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

Несколько сбитых беспилотников упали на частные дома. В результате один человек получил несовместимые с жизнью травмы, шестеро госпитализированы. Серьезных разрушений зданий не зафиксировано.

Ранее ВС России ударили по нефтеперерабатывающему заводу на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 28 июня. Отступление ВСУ, снижение норматива по продаже бензина на бирже и индексация маткапитала
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!