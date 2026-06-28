Пожар на атакованном дронами кубанском НПЗ охватил более 20 тысяч «квадратов»

Площадь пожара на НПЗ в Славянском районе Краснодарского края превысила 20 тыс. кв. метров. Об этом сообщается в канале районной Единой дежурно-диспетчерской службы в мессенджере Макс.

Помимо местных пожарных в ликвидации возгорания участвуют привлеченные на помощь подразделения спасателей из соседних районов Кубани. Задействованы два пожарных поезда из Тимашевска и Крымска, ожидается прибытие двух аэромобильных группировок из Воронежа и Пензы.

НПЗ в Славянске-на-Кубани является одним из крупных нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края, он перерабатывает 3 млн тонн нефти в год и выпускает мазут, нафту и корабельное топливо.

Возгорание на территории нефтеперерабатывающего предприятия «Славянск ЭКО» началось после массированной атаки украинских беспилотников минувшей ночью. Повреждения получила и проходящая рядом ЛЭП.

По данным администрации Славянского района, в налете участвовали 110 дронов, из которых 46 реактивных, а также пять крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

Несколько сбитых беспилотников упали на частные дома. В результате один человек получил несовместимые с жизнью травмы, шестеро госпитализированы. Серьезных разрушений зданий не зафиксировано.

Ранее ВС России ударили по нефтеперерабатывающему заводу на Украине.