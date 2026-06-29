В Славянске-на-Кубани вдвое уменьшили площадь пожара на НПЗ после украинской атаки

Синяговский: на Кубани вдвое сократили площадь пожара на НПЗ после атаки дрона

В Краснодарском крае спасателям удалось вдвое сократить площадь пожара на нефтяном предприятии в Славянске-на-Кубани после атаки беспилотников Украины. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский в своем канале в «Максе».

«Продолжается тушение пожара на нефтеперерабатывающем предприятии. Площадь возгорания силами пожарных была уменьшена вдвое», — написал он.

Накануне вечером власти сообщали, что площадь пожара превысила 20 тыс. кв. метров. В пресс-службе районной Единой дежурно-диспетчерской службы уточняли, что помимо местных пожарных в ликвидации возгорания участвуют привлеченные на помощь подразделения спасателей из соседних районов Кубани. Задействованы два пожарных поезда из Тимашевска и Крымска, ожидалось прибытие двух аэромобильных группировок из Воронежа и Пензы, рассказывали в службе.

НПЗ в Славянске-на-Кубани является одним из крупных нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края, он перерабатывает 3 млн тонн нефти в год и выпускает мазут, нафту и корабельное топливо.

Ранее ВС России ударили по нефтеперерабатывающему заводу на Украине.