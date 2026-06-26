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Общество

Пенсионерка отравила дочь и четырех внуков

В США бабушку подозревают в отравлении внуков и дочери
Idris Solomon/Reuters

В штате Нью-Йорк полиция расследует обстоятельства отравления пяти членов одной семьи, которых нашли без признаков жизни в многоквартирном доме. Об этом сообщает ABC News.

По данным полиции, 64-летнюю Эми Стедман, ее 44-летнюю дочь Сары Майерс и четырех ее детей 13, 11, 10 и 10 лет обнаружили во вторник, спасти их не удалось. Соседи сообщили, что не видели семью несколько дней. После обыска в квартире следователи пришли к выводу, что семью отравили, причастной к преступлению может быть бабушка.

В квартире нашли множество рецептурных и безрецептурных лекарств, а также рукописную записку. Известно, что отец детей проживает в штате Юта и отрицает причастность к отравлению. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого муж пытался отравить жену кофе с отбеливателем. Женщина, выпив напиток, внезапно почувствовала себя плохо, ее госпитализировали, врачам удалось спасти женщине жизнь. Задержанному предъявлено обвинение.

Ранее мужчина отравился после ужина в собственном ресторане и не выжил.

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