В российском городе пресекли нелегальную торговлю бензином

В Иркутске задержали перекупщиков, продававших бензин по 250 рублей за литр

В Иркутске пресечены четыре случая нелегальной торговли бензином. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в Telegram-канале.

По данным ведомства, перекупщики предлагали бензин по 250 рублей за литр. В одном из случаев торговля велась рядом с территорией АЗС, еще в трех – через Интернет.

Канистры с бензином были изъяты. В отношении нарушителей составлены административные протоколы за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). Им грозят штрафы.

В МВД напомнили, что во всей Иркутской области действует режим повышенной готовности. В этот период времени АЗС отпускают до 50 литров топлива на руки в день. Попытка заправить топливо в канистры ведет к административной ответственности.

29 июня президент России Владимир Путин заявил, что дефицит топлива на внутреннем рынке присутствует, но он не критичен. По словам российского лидера, запасы бензина в стране составляют около 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Путин отметил, что ранее накопленные объемы топлива направляются на внутренний рынок. Президент призвал использовать запасы взвешенно и аккуратно.

Ранее Путин подтвердил, что очереди на АЗС действительно есть, и нужную марку бензина не всегда можно найти.