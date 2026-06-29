В Венесуэле женщину и ребенка нашли под завалами спустя пять дней после землетрясения

Мать и ребенка живыми достали из-под завалов в Венесуэле, где пять дней назад произошло разрушительное землетрясение. Об этом сообщил телеканал «Би-би-си».

Как выяснили журналисты, женщина мыла посуду в своей квартире на восьмом этаже дома в прибрежном районе города Ла-Гуайра. В тот момент она ощутила подземные толчки и бросилась к сыну, полагая, что землетрясение будет легким. Однако дом начал рушиться, и мать вместе с младенцем оказались под завалами.

Женщина рассказала, что начала кричать, но быстро поняла, что ее никто не слышит. Поэтому она решила не тратить энергию впустую и подала голос, только когда услышала, что рядом проходит поисково-спасательная операция.

По данным телеканала, сын спасенной венесуэлки родился всего 18 дней назад. Мать призналась, что именно младенец мотивировал ее «оставаться в сознании».

«До тех пор, пока мой ребенок жив, я тоже собиралась остаться в живых. Я регулярно трогала его нос и проверяла, что он еще дышит», — вспомнила женщина.

В материале отмечается, что жительница Ла-Гуайры в результате природного катаклизма получила травмы обеих ног. У малыша диагностировали незначительные повреждения.

Два разрушительных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на территории Венесуэлы вечером 24 июня. Они стали одними из самых сильных за более чем 100 лет. Подземные толчки ощущались в столице Каракасе и ряде штатов. Многие дома оказались разрушены, также был поврежден аэропорт имени Симона Боливара. В республике после природного катаклизма ввели чрезвычайное положение. Согласно последней информации, сейчас в больницах остаются 3150 пострадавших. Еще 1450 человек спасти не удалось, рассказал спикер парламента Венесуэлы Хорхе Родригес.

Ранее в Венесуэле нашли живым ребенка, который провел под завалами 70 часов.