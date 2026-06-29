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Общество

Еще в двух российских регионах ограничили продажу бензина

kp.ru: в Башкирии и республике Саха ограничили продажу бензина 30 литрами
Илья Наймушин/РИА Новости

В Башкирии и республике Саха ограничили продажу бензина 30 литрами. Об этом сообщает kp.ru в Telegram-канале.

Так, в Башкирии будут отпускать только 30 литров бензина в одни руки. Власти региона ожидают, что ситуация нормализуется к концу недели.

В республике Саха лимиты на продажу топлива ввели на АЗС «Саханефтегазсбыт», принадлежащих правительству региона. Ограничения будут действовать в Нерюнгринском, Алданском, Мегино-Кангаласском, Намском, Хангаласском, Ленском, Усть-Майском районах, а также в Якутске.

«Там разрешено продавать не более 30 л бензина или 200 л дизельного топлива на одно транспортное средство, а также временно запрещен отпуск топлива в переносную тару», — говорится в сообщении.

29 июня президент России Владимир Путин заявил, что запасы бензина в России составляют около 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

По словам главы государства, ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок. Несмотря на расходование резервов, их общий уровень остается практически неизменным. Путин подчеркнул, что использовать запасы необходимо взвешенно и аккуратно.

Ранее Путин поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка.

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