Число госпитализированных с сальмонеллезом в Астрахани увеличилось до 30

В Астрахани до 30 возросло число госпитализированных после еды в гастрономе

В Астрахани уже 30 человек, по состоянию на утро 29 июня, попали в больницу с подозрением на сальмонеллез. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

«К утру понедельника 30 человек в больнице», — сообщил собеседник агентства.

С симптомами острой кишечной инфекции заболевшие начали обращаться в больницы с 24 июня. В одном случае болезнь завершилась летальным исходом: не выжила 62-летняя женщина.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе проверки цеха, где изготавливали котлеты из судака, Роспотребнадзор выявил нарушения технологического процесса и отсутствие маркировки на разделочном инвентаре.

Среди пострадавших оказался бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области. Первым в больницу с признаками отравления поступил семилетний мальчик из Москвы, затем госпитализировали его родителей.

Выяснилось, что цехом по производству готовой еды и гастрономом, где она продавалась, владеет один и тот же предприниматель.

Ранее стала известна причина нарушений в цеху, котлетами которого отравились астраханцы.