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Общество

В Подмосковье сообщили о достаточных запасах топлива

Минэнерго: в Подмосковье запасы топлива находятся на достаточном уровне
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Московской области сформированы достаточные запасы бензина и топлива. Об этом сообщили ТАСС в министерстве энергетики региона.

«В настоящее время в Подмосковье достаточно запасов бензина и дизельного топлива», — сказали в министерстве.

Отсутствие топлива на отдельных АЗС крупных сетевых операторов назвали временным и связали его дефицит с повышенным спросом в конкретных районах.

До этого президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению внутреннего рынка топливом поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка страны. По его мнению, «необходимо нарастить производство топлива и выдержать экономически обоснованные цены на него».

Глава государства также поручил приложить все усилия для соблюдения графиков поставок топлива для агропромышленного комплекса, отметив, что от этого зависит урожай.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что возможность импорта топлива рассматривается как одна из мер по обеспечению стабильности на российском топливном рынке.

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.

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