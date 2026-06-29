Крымский мост открыли для движения автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу в мессенджере «Макс».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

До этого движение по Крымскому мосту перекрывали вечером 29 июня.

23 июня военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Украина может готовиться к новой масштабной атаке на Крым. По его мнению, относительно слабый налет беспилотников в ночь на 23 июня свидетельствует о том, что ВСУ накапливают ресурсы для более крупного удара.

О возможной подготовке Киева к более масштабным действиям ранее говорил и военный эксперт Юрий Кнутов. В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что Украина может готовить крупную десантную операцию в Крыму. Эксперт назвал подобные планы Киева масштабной провокацией, подчеркнув, что на этом фоне Вооруженным силам России необходимо укреплять побережье полуострова.

Ранее в Крыму запретили все спортивные мероприятия для детей.