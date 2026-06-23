В Крыму запретили все спортивные мероприятия для детей

Министр Торубарова: в Крыму отменены все спортивные мероприятия для детей

Министр спорта республики Ольга Торубарова заявила, что в Крыму отменили все спортивные мероприятия для детей до сентября. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

По ее словам, все спортивные мероприятия отменены в целях безопасности. Спортшколам рекомендовано использовать это время для методологической, организационной и документальной работы.

«Также до особого распоряжения приостанавливается организованное направление и выезд спортсменов спортивными учреждениями и организациями для участия в соревнованиях и иных спортивных мероприятиях за пределами Республики Крым, а равно участие в таких мероприятиях на ее территории», — поделилась она.

22 июня вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал, что купленные на это лето детские путевки в Крым в любом случае не пропадут — отдыхающих могут перераспределить в Анапу, Краснодарский край, Калининград и в Карелию.

Он пояснил, что механизм возврата уже начался.

22 июня глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму до 1 сентября. В документе указано, что меры были введены «с целью обеспечения общественной безопасности».

Ранее в Крыму ограничили передвижение мотоциклов и мопедов.