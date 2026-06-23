Биолог оценил опасность акул, появившихся в Приморье

Биолог Долганов: акулы в Приморье зашли за рыбой и неопасны для человека

В Приморье нет проблемы с акулами, заявил РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории ихтиологии Национального научного центра морской биологии ДВО РАН (Дальневосточного отделения Российской академии наук) Владимир Долганов.

Ученый объяснил, что рыбы «зашли» в воды региона «за рыбой, как волки за оленями». Осенью акулы уплывут южнее.

«Нет у них (акул. — «Газета.Ru») в пищевой цепи человека, просто в генетической памяти их нет. По данным мировой комиссии изучения акул..., в мире происходит всего 100 нападений в год, из них около 10 летальных», — сообщил биолог.

Он подчеркнул, что опасности для человека эти рыбы не представляют. Их появление в Приморье — обычное природное явление, а не сенсация.

В конце прошлой неделе у Владивостока заметили крупную акулу, выпрыгивающую из воды. Она охотилась на пиленгаса (промысловую морскую рыбу) у южного мыса острова Русский. Вскоре в 50 км от Владивостока, недалеко от острова Путятин, выловили трехметровую акулу.

Ранее акула попыталась откусить голову посетителя океанариума, решившего поплавать с ней.