Пожар на Полтавской нефтебазе на Кубани полностью потушен

Пожар на территории Полтавской нефтебазы в Красноармейском районе Кубани, возникший из-за падения обломков беспилотников 25 июня, полностью потушен. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на главу муниципалитета Александра Харитонова.

Также Харитонов сообщил об открытии дороги из станции Полтавской к хутору Трудобеликовскому.

В ночь на воскресенье, 28 июня, один человек получил несовместимые с жизнью травмы в городе Славянск-на-Кубани после массированной атаки дронов на Краснодарский край. Также в хуторе Трудобеликовском обломки дрона повредили четыре частных дома. Медицинская помощь потребовалась одному человеку.

Красноармейский район находится рядом со Славянском, где при пожаре на НПЗ огонь распространился на 20 тыс. кв. м. Там расположены объекты нефтяной инфраструктуры.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.