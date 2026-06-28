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На военной базе Британии на Кипре нашли тела детей с признаками трупного окоченения

На Кипре в авто на территории британской военной базы нашли двух мертвых детей
Shutterstock/FOTODOM

На территории, которая относится к британской военной базе Декелия на Кипре, нашли двух мертвых детей, пишет местная газета Phileleftheros.

Издание сообщает, что тела обнаружили после 18:00 (время совпадает с московским) 28 июня внутри автомобиля. Он стоял около многоэтажки в районе деревни Ксилофагу. Полицейские британской заморской территории начали расследование. По предварительным данным, дети 8 и 10 лет погибли от удушья. Кроме того, они получили ожоги от солнечных лучей.

Газета узнала, что дети приехали на Кипр из Болгарии, чтобы навестить отца на каникулах. Утром мужчина вместе с напарником ушел на работу. Дети сели в машину, но оказались заблокированными внутри. Прибывшие на место происшествия врачи скорой пытались оказать им первую помощь, но на телах уже были признаки трупного окоченения (один из признаков биологической смерти, когда спустя несколько часов после кончины мышцы коченеют). Отца детей и мачеху арестовали по подозрению в халатности.

До этого двоих детей нашли без признаков жизни в автомобиле семьи на фоне сильной жары во Франции. Тела детей обнаружила их мать на парковке у дома бабушки — машина стояла под прямыми солнечными лучами. Дети тоже заперлись в автомобиле и не смогли выбраться. Прибывшие спасатели безуспешно пытались реанимировать пострадавших. Их матери также понадобилась медицинская помощь.

Ранее россиянка, оставившая младенца в коляске на солнце, объяснила случившееся.

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