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Общество

Россиянка, оставившая младенца в коляске на солнце, объяснила случившееся

Женщина, оставившая в Подмосковье ребенка в коляске, спала, когда он плакал
Shutterstock/FOTODOM

Женщина, оставившая ребенка на жаре в Котельниках, объяснила, что спала, когда ребенок плакал. Видео ее допроса опубликовал в Telegram-канале СК Подмосковья.

По словам 39-летней россиянки, они с мужем и ребенком пошли гулять и встретили друзей. На карьере взрослые уснули, поэтому не слышали, как ребенок в коляске плакал рядом с ними.

В СК отметили, что женщину подозревают в оставлении несовершеннолетнего в опасности (ст.125 УК РФ). После инцидента семья поставлена на учет в органах профилактики.

До этого Telegram-канал Mash написал, что жительница Подмосковья оставила ребенка на солнце и ушла выпивать на пикнике. Спустя несколько часов очевидцы обратили внимание на то, что младенца никто не забирает. Они вызвали полицейских и медиков, последние направили мальчика в больницу. Ребенок находится в состоянии вредней степени тяжести. Его мать задержали правоохранители.

Ранее кабан напал на годовалую девочку в коляске.

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