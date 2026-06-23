Двое детей залезли в машину во Франции в жару и не смогли выбраться

Двоих детей нашли без признаков жизни в автомобиле семьи на фоне сильной жары во Франции. Об этом пишет Le Parisien.

Несчастный случай произошел в понедельник, 22 июня, в Карпентрасе. Тела детей в возрасте 2 и 4 лет обнаружила их мать на парковке у дома бабушки — машина стояла под прямыми солнечными лучами. По предварительным данным, дети заперлись в автомобиле и не смогли выбраться. Прибывшие спасатели пытались реанимировать пострадавших, однако безуспешно. Их матери также понадобилась медицинская помощь.

Начато расследование. Тела несовершеннолетних направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна прояснить причины произошедшего. Прокуратура Карпентраса сообщила, что основной версией остается воздействие высокой температуры. В городе в тот день столбики термометров поднимались почти до 39°C, а в тени было более 32°C.

Ранее жительница Подмосковья оставила младенца в коляске на жаре на несколько часов и ушла пить.