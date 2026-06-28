На границе Украины с Польшей скопилась огромная пробка

«Страна.ua»: украинцы стоят в очереди на границе с Польшей по 12 часов

Огромные очереди из машин и микроавтобусов скопились на пунктах пропуска на границе Украины с Польшей, сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видны длинные пробки из автомобилей. По данным издания, люди вынуждены ждать по 12 часов в аномальную жару.

14 июня огромная очередь на выезд из Украины образовалась перед пунктом пропуска «Краковец» во Львовской области. По данным украинских пабликов, ожидание пересечения границы достигало 20 часов.

Украинская Госпогранслужба отмечала, что с началом летнего туристического сезона пассажиропоток через пункты пропуска западной границы традиционно растет. Там добавили, что в этом году он должен увеличиться на 20%.

До этого депутат Рады Георгий Мазурашу заявил, что закрытые границы Украины с другими странами и ужесточение мероприятий украинских властей по мобилизации населения стали главными причинами, почему граждане покидают страну. По его словам, закрытые границы и «позорная бусификация» оказывают на жителей Украины большее влияние, чем обстрелы.

Ранее стало известно, насколько массово украинцы бегут из армии.