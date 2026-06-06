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Автомобили

На границе с Польшей образовалась пробка из сотен машин, желающих покинуть Украину

Госпогранслужба Украины: 395 автомобилей ждут выезда из страны в Польшу
Cezary Aszkielowicz/Agencja Gazeta/Reuters

Почти 400 автомобилей скопились на границе Украины с Польшей. Об этом написала в Telegram-канале украинская Госпогранслужба.

По ее данным, машины хотят покинуть территорию республики и попасть в Евросоюз. На пограничном пункте Рава-Русская в очереди стоят 65 транспортных средств, в Грушеве, Нижанковичах и Угринове — по 25, в Устилуге — 95, в Краковце — 100, а в Шегини — 60. Кроме того, через последние два пункта пропуска Украину хотят покинуть 13 автобусов. Еще один ожидает в Устилуге. Там же въехать в республику намерены около двух десятков машин.

«С началом летнего туристического сезона пассажиропоток через пункты пропуска западной границы традиционно растет», — напомнили в Госпрогранслужбе.

Там добавили, что в этом году он должен увеличиться на 20%.

В конце прошлого декабря число выезжающих с Украины через пункты пропуска на границе с Польшей возросло из-за праздников. Пункты пропуска во Львовской и Волынской областях работали в условиях повышенной нагрузки. Чтобы уменьшить очереди и ускорить оформление документов, было увеличено число пограничников и задействовано дополнительное оборудование для автоматизации пересечения границы.

Ранее ЕС собрался ужесточить визовые ограничения для россиян.

 
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