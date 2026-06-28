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Общество

Во Франции рухнул самолет с парашютистами

ICI: во Франции потерпел крушение самолет с парашютистами, возможны жертвы
Sarah Meyssonnier/Reuters

Во Франции потерпел крушение самолет с парашютистами, возможны жертвы. Об этом сообщает радиостанция ICI.

«Туристический самолет, перевозивший нескольких человек, потерпел крушение. <...> По нашей информации, несколько человек могли погибнуть. Самолет перевозил людей для первого прыжка с парашютом», — говорится в сообщении.

Самолет вылетел утром с аэродрома Нанси-Эссе, расположенный в 3 км к востоку от центра города Нанси.

В середине июня военный самолет потерпел крушение рядом с озером Римрок в американском штате Вашингтон, вызвав лесной пожар. Как уточнил телеканал KOMO News, пилот воздушного судна успел катапультироваться, он был госпитализирован.

До этого учебный самолет Военно-морских сил США разбился на востоке штата Миссисипи. Крушение произошло в округе Ноксуби. Самолет T-45C Goshawk базировался в 1-м учебном авиационном крыле в Меридиане, штат Миссисипи.

Ранее в Италии самолет врезался в фонарный столб и упал между домами.

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