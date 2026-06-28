Плюшко: ВСУ сбросили мины в подвал с людьми в Константиновке

Украинские бойцы забрасывали мины в подвалы с мирными жителями населенного пункта Константиновка в Донецкой народной республике . Об этом ТАСС рассказала эвакуированная жительница города Алла Плюшко.

По ее словам, в июне бойцы Вооруженных сил Украины бросили две противотанковые мины в подвал, где она жила с семьей.

До этого эвакуированный из Константиновки житель рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подожгли храм, где прятались мирные жители.

В Минобороны РФ также заявляли, что украинские бойцы размещают пункты запуска дронов в подвалах и подъездах многоэтажных домов в Константиновке.

23 июня президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска «сейчас практически добирают» Константиновку.

Ранее российские штурмовики взяли под контроль еще 70 зданий в юго-западной части Константиновки.