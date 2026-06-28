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Армия

Бойцов ВСУ обвинили в размещении пунктов запуска БПЛА в многоэтажных зданиях

МО РФ: ВСУ размещают пункты запуска дронов в многоэтажных домах в Константиновке
Thomas Peter/Reuters

Украинские военнослужащие размещают пункты запуска и управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в многоэтажных зданиях в Константиновке. Об этом заявили в министерстве обороны РФ, передает «Интерфакс».

«В ходе воздушной разведки были обнаружены замаскированные точки запуска БПЛА противника, оборудованные в подъездах и подвалах высотных зданий», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, пункты управления украинскими дронами были выявлены операторами БПЛА из состава группировки российских войск «Юг». Расчеты ударных беспилотников уничтожили цели после уточнения координат.

27 июня в российском военном ведомстве рассказали, что подразделения Вооруженных сил РФ продолжают продвижение по всему фронту в районе Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). За сутки бойцы взяли под контроль 70 зданий, ликвидировав до 90 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выведя из строя две самоходные артиллерийские установки. Кроме того, украинские формирования лишились 16 единиц автомобильной техники, одной станции радиоэлектронной борьбы и 21 дрона.

Ранее российские военнослужащие поразили насыпную переправу через реку в ДНР.

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