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Общество

Автобус с пятью возвращенными с Украины курянами прибыл в Курск

Хинштейн встретил автобус курянами, возвращенными с территории Украины
Кадр из видео/Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Губернатор Курской области Александр Хинштейн встретил в областном центре автобус с пятью курянами, которых вернули с украинской территории. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Эти пять человек были увезены украинскими войсками после их вторжения на территорию Курской области.

«Люди говорят, что прошлой ночью даже не спали — боялись, что это окажется сном. Украинцы врали, что на Родине их не ждут, что Россия от них отказывается. Они не верили. И правильно делали», — написал он.

27 июня Россия вернула из украинского плена пять жителей Курской области и двух человек из других регионов. Омбудсмен Яна Лантратова назвала «закрытым» вопрос по возвращению курян, похищенных ВСУ. Однако судьба 320 человек по-прежнему остается неизвестной, заявил губернатор Александр Хинштейн. Пока с территории Украины удалось вернуть 171 жителя курского приграничья. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лантратова рассказала о работе по возвращению жителей Курской области с Украины.

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