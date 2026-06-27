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Хинштейн рассказал о курянах, чья судьба остается неизвестной после вторжения ВСУ

Хинштейн: судьба 320 жителей Курской области после вторжения ВСУ неизвестна
Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Судьба 320 жителей Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион в 2024-м году остается неизвестной. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

«К сожалению, по-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек», — написал чиновник.

По словам губернатора, за два года с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья, включая тех, кто прямо сейчас едет домой

Хинштейн добавил, что власти Курской области ждут граждан, которые едут домой. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская, а также помощь с оформлением утраченных документов и всех положенных выплат.

26 июня Россия и Украина при посредничестве ОАЭ провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Российских бойцов привезли в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь, после чего самолетом доставили в Подмосковье. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова объявила о планах провести новый гуманитарный обмен в скором времени. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лантратова помогла многодетному отцу вернуться с СВО домой.

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