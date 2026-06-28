Аэропорт Ярославля временно остановил работу

Росавиация: аэропорт Ярославля временно не принимает и не выпускает рейсы

В аэропорту Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.

Воздушное ведомство объяснило необходимость ограничений обеспечением безопасности полетов.

До этого Росавиация ввела такие же ограничения на работу аэропортов Саратова и Краснодара.

Тем временем воздушная гавань Сочи возобновила работу. Аэропорт трижды за сутки приостанавливал прием и выпуск самолетов. Первый случай пришелся на утро, второй — на день, третий — на вечер. Причиной ограничений стали угрозы атаки БПЛА. Из-за беспилотной опасности десять самолетов ушли на запасные аэродромы, отменили девять рейсов.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.