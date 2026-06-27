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Аэропорт Сочи во второй раз за день приостановил работу

Росавиация: работа аэропорта Сочи приостановлена
Shutterstock

Отправка и прием воздушных судов временно приостановлены в аэропорту Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Отправка и прием воздушных судов временно приостановлены.

Утром 27 июня сочинский аэропорт уже останавливал работу в связи с угрозой БПЛА. На фоне ограничений более десяти самолетов ушли на запасные аэродромы, отменили девять рейсов.

В этот же день о приостановке сообщали авиагавани Волгограда, Геленджика, Иваново, Калуги, Краснодара, Пензы, Саратова и других российских городов.

Также аэропорт Домодедово частично вернулся к работе и начал принимать и отправлять рейс по согласованию с соответствующими органами. Ранее авиагавань приостановила работу в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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