В двух российских аэропортах ввели ограничения

В аэропортах Саратова и Краснодара ввели ограничения на полеты

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты также ввели в аэропорту Краснодара (Пашковский).

До этого работу приостановил аэропорт Сочи. Это третий раз за день, когда сочинский аэропорт останавливает свою работу. Первый случай пришелся на утро, второй — на день. Причиной ограничений стали угрозы атаки БПЛА. Из-за беспилотной опасности десять самолетов ушли на запасные аэродромы, отменили девять рейсов.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.