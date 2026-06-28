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Общество

В двух российских аэропортах ввели ограничения

В аэропортах Саратова и Краснодара ввели ограничения на полеты
Song_about_summer/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты также ввели в аэропорту Краснодара (Пашковский).

До этого работу приостановил аэропорт Сочи. Это третий раз за день, когда сочинский аэропорт останавливает свою работу. Первый случай пришелся на утро, второй — на день. Причиной ограничений стали угрозы атаки БПЛА. Из-за беспилотной опасности десять самолетов ушли на запасные аэродромы, отменили девять рейсов.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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