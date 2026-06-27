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В аэропорту Сочи более десяти самолетов ушли на запасные аэродромы на фоне ограничений

В аэропорту Сочи отменено 9 рейсов, 12 бортов ушли на запасные аэродромы
Shutterstock

В аэропорту Сочи отменено 9 рейсов, 12 бортов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Авиакомпании вносят корректировки в расписание полетов в связи с мерами по обеспечению безопасности полетов. <...> На 10:30 мск на запасные аэродромы по решению авиакомпаний ушли 12 бортов, отменено девять рейсов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, обстановка в терминале спокойная, скоплений пассажиров нет.

За несколько часов до этого Росавиация сообщала о введении ограничений в воздушной гавани из соображений безопасности.

Ночью 27 июня мэр города Андрей Прошунин сообщил, что в Сочи отменили угрозу атаки беспилотников, она продлилась около часа.

Накануне в аэропорту Сочи также вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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