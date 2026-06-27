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Аэропорт Сочи временно приостановил работу

Росавиация: аэропорт Сочи временно не принимает и не выпускает рейсы
Shutterstock

Аэропорт Сочи временно остановил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.

В воздушном ведомстве добавили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Это уже третий раз за день, когда сочинский аэропорт останавливает свою работу. Первый случай пришелся на утро, второй — на день. Причиной ограничений стали угрозы атаки БПЛА. Из-за беспилотной опасности десять самолетов ушли на запасные аэродромы, отменили девять рейсов.

В этот же день о приостановке сообщали авиагавани Волгограда, Геленджика, Иваново, Калуги, Краснодара, Пензы, Саратова и других российских городов.

Также аэропорт Домодедово частично вернулся к работе и начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ранее авиагавань приостановила работу в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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