В Москве будет тепло и облачно в воскресенье

Переменную облачность и до +25°С тепла прогнозируют в Москве в воскресенье

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс +25°С прогнозируют в Москве в воскресенье. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Температура воздуха днем составит +23…+25°С и ночной до +12°С, а в Подмосковье — от +20 до +25°С днем и до +9°С ночью.

Ветер северо-западный 3–8 м/с, атмосферное давление — около 749 мм рт. ст.

Накануне советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин сообщил, что на следующей неделе в Москве и Московской области ожидается 30-градусная жара. Теплая и ясная погода продержится как минимум до четверга. По его словам, при такой высокой температуре воздух становится нестабильным, в связи с чем локально могут развиваться кучево-дождевые облака.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в первые дни июля в Москве ожидается до +25...+30°C.

Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин сообщил, что на следующей неделе в Москве и Московской области ожидается 30-градусная жара. Теплая и ясная погода продержится как минимум до четверга. По его словам, при такой высокой температуре воздух становится нестабильным, в связи с чем локально могут развиваться кучево-дождевые облака.

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