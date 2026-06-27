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Москвичам рассказали о погоде в начале июля

Синоптик Тишковец: в Москве в первые дни июля ожидается до +30°C
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В первые дни июля в Москве ожидается до +25...+30°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В первые дни июля ожидается повышение температуры до +25…+30. Всплеск тепла будет недолгим. В последующие дни, после прохождения холодного фронта, температура вернется в норму», — написал специалист.

Тишковец добавил, что, по предварительным данным, июль в Центральной России будет на один-два градуса теплее климатической нормы. При этом, по его словам, во второй летний месяц прогнозируется «относительный дефицит» осадков.

Накануне советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин сообщил, что на следующей неделе в Москве и Московской области ожидается 30-градусная жара. Теплая и ясная погода продержится как минимум до четверга. По его словам, при такой высокой температуре воздух становится нестабильным, в связи с чем локально могут развиваться кучево-дождевые облака.

Ранее в России резко выросли продажи кондиционеров.

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