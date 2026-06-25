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Собаководам объяснили, как спасти питомца от жары на отдыхе

Кинолог Голубев: на отдыхе необходимо предоставить собаке укрытие от солнца
Viktorya Telminova/Shutterstock/FOTODOM

Многие уверены, что собаки легко переносят жару, однако это опасный стереотип. Перегрев и тепловой удар могут привести к серьезным последствиям для питомца, поэтому владельцам стоит заранее продумать меры безопасности. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью РИАМО выделил несколько простых правил, которые помогут защитить животное в летний зной.

«Даже если вы собираетесь на природу — обязательно продумайте продуваемый тент, зонт, где будет тень. Можно дополнительно разместить охлаждающий коврик. В доме достаточно лежанки в прохладном месте, подальше от окна и прямых солнечных лучей», — отметил специалист.

Не менее важен доступ к свежей воде: в жару ее меняют не реже 3–4 раз в день, продолжил он. Дома можно разместить фонтанчики, а на улицу взять с собой поилку.

Чтобы помочь собаке быстро охладиться, Голубев посоветовал приложить прохладные полотенца к подушечкам лап, паху или подмышкам. При этом накрывать собаку мокрой тканью целиком не стоит — это, наоборот, усилит перегрев. Также важно избегать прогулок в пик солнечной активности с 11:00 до 17:00. Особенно опасно гулять по раскаленному асфальту и песку — это двойной удар по организму.

Кроме того, стоит помнить, что оставлять собаку в машине нельзя ни при каких обстоятельствах, заключил кинолог.

До этого Голубев рассказал, как сделать дачу безопасной для питомца. По его словам, первое, на что стоит обратить внимание, — это надежность ограждения. Собака убегает не потому, что глупа, а из любопытства: если она увидит кошку или учует сородича за забором, сдержаться ей трудно.

Особую опасность для животных представляют химические вещества — удобрения, яды от кротов и крыс, средства от насекомых. Хранить их эксперт рекомендует в закрытом сарае или запирающемся ящике.

Ранее собаководам назвали опасный для питомца цветок.

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