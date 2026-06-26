Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

Москвичам раскрыли главную погодную интригу следующей недели

Синоптик Варакин: на следующей неделе в Москве и МО возможна гроза
Кирилл Каллиников/РИА Новости

На следующей неделе в Москве и Московской области ожидается 30-градусная жара. Теплая и ясная погода продержится как минимум до четверга. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин.

«Главная интрига — грозы в середине недели. При такой высокой температуре воздух становится нестабильным, и мощные кучево-дождевые облака могут развиваться локально, особенно над водоемами», — сказал специалист.

Летние грозы — частое явление, добавил он.

Как отмечал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, сейчас в столице завершается период холода — с выходных погода начнет перестраиваться. В субботу будет уже заметно теплее, ожидается +21…+23°C, местами пройдут кратковременные дожди. В воскресенье температура воздуха будет колебаться от +23 до +25°C, осадков не прогнозируется.

Ранее в России резко выросли продажи кондиционеров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!