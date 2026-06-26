Москвичам раскрыли главную погодную интригу следующей недели

На следующей неделе в Москве и Московской области ожидается 30-градусная жара. Теплая и ясная погода продержится как минимум до четверга. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин.

«Главная интрига — грозы в середине недели. При такой высокой температуре воздух становится нестабильным, и мощные кучево-дождевые облака могут развиваться локально, особенно над водоемами», — сказал специалист.

Летние грозы — частое явление, добавил он.

Как отмечал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, сейчас в столице завершается период холода — с выходных погода начнет перестраиваться. В субботу будет уже заметно теплее, ожидается +21…+23°C, местами пройдут кратковременные дожди. В воскресенье температура воздуха будет колебаться от +23 до +25°C, осадков не прогнозируется.

Ранее в России резко выросли продажи кондиционеров.