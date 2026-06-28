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Стало известно, кому повысят пенсии с 1 августа

Депутат Бессараб: с 1 августа проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров
Павел Лисицын/РИА Новости

Работающим пенсионерам с 1 августа 2026 года проиндексируют пенсии до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, пишет РИА Новости.

«С 1 августа текущего года будут проиндексированы пенсии работающих пенсионеров», — сказала она.

Депутат добавила отметила, что для тех граждан, которые являются пенсионерами и трудились в 2025 году, пенсии проиндексируют до трех ИПК.

Незадолго до этого Бессараб сообщила, что россияне, которым в июне исполнилось 80 лет или была установлена I группа инвалидности, с июля начнут получать повышенную пенсию.

До этого в Соцфонде России сообщили, что в двух регионах РФ средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян превысил 40 тысяч рублей. Согласно статистике, в Ненецком автономном округе средняя пенсия неработающих граждан в мае составила 40 082 рубля. Наиболее высокий показатель зафиксирован в Чукотском автономном округе — 44 069 рублей.

Ранее россиянам рассказали о новом порядке начисления пенсии с 2027 года.

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