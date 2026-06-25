Россиянам рассказали о новом порядке начисления пенсии с 2027 года

Депутат Панеш: пенсию по старости будут начислять без заявления с 2027 года

В России планируют автоматически назначать страховую пенсию по старости с 1 января 2027 года. Об этом агентству «Прайм» сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Главный смысл предлагаемых изменений заключается в том, что граждане больше не будут подавать заявление в Социальный фонд России и собирать документы для оформления пенсии», — сказал парламентарий.

Панеш добавил, что, если законопроект вступит в силу, то Социальный фонд будет самостоятельно принимать решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения пенсионного возраста. При этом будут использоваться данные, доступные в системах фонда.

Депутат отметил, что новый порядок распространится на всех россиян. Однако исключением станут граждане, имеющие опыт работы за границей. Им по-прежнему придется подтверждать стаж через личное обращение, уточнил зампред комитета.

Накануне член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что россияне, которым в июне исполнилось 80 лет или была установлена I группа инвалидности, с июля начнут получать повышенную пенсию. По словам депутата, для этой категории граждан фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет увеличена вдвое.

Ранее средний размер пенсии работающих россиян увеличился.