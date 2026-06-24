Названы категории россиян, которым повысят пенсии в июле

Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет или была установлена I группа инвалидности, с июля начнут получать повышенную пенсию. Об этом сообщила «Москве 24» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, для этой категории граждан фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет увеличена вдвое. Сейчас ее размер составляет 9 584,69 рубля, поэтому после повышения ежемесячная выплата достигнет 19 169,38 рубля.

Бессараб также напомнила, что следующее массовое повышение пенсий ожидается с 1 августа. В этот день пройдет ежегодный перерасчет страховых пенсий для граждан, которые работали в 2025 году. Размер прибавки будет зависеть от заработной платы и суммы уплаченных страховых взносов, однако максимальная доплата не превысит трех индивидуальных пенсионных коэффициентов, что составляет 470,28 рубля.

По словам парламентария, очередная индексация запланирована на 1 октября. Она коснется денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которое увеличат на 4%. Это, как отметила Бессараб, автоматически приведет к повышению пенсий бывших сотрудников силовых структур.

Депутат подчеркнула, что для получения всех перечисленных прибавок пенсионерам не потребуется подавать заявления или обращаться в какие-либо ведомства — начисление будет произведено автоматически.

Ранее депутат Бессараб сообщила, что следующая индексация пенсий предусмотрена 1 августа.