Названы регионы, где пенсионеры получают более 40 тыс. рублей

СФР: в двух регионах России средняя пенсия превысила 40 тыс. рублей

Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян в мае 2026 года превысил 40 тыс. рублей только в двух регионах страны. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно статистике, в Ненецком автономном округе средняя пенсия неработающих граждан в мае составила 40 082 рубля. Наиболее высокий показатель зафиксирован в Чукотском автономном округе — 44 069 рублей.

В среднем по России размер пенсионного обеспечения неработающих граждан в мае текущего года составил 25 839 рублей.

Накануне член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что россияне, которым в июне исполнилось 80 лет или была установлена I группа инвалидности, с июля начнут получать повышенную пенсию.

По словам депутата, для этой категории граждан фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет увеличена вдвое.

Ранее были названы категории россиян, которым повысят пенсии в июле.