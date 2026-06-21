В Туве возбудили дело после массового отравления в кафе

СК: в Туве 15 человек попали в больницу с отравлением после посещения кафе

В Республике Тыва возбудили уголовное дело после массового отравления жителей города Ак-Довурак, обратившихся за медицинской помощью после посещения кафе. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

В правоохранительные органы Барун-Хемчикского района поступила информация о госпитализации местных жителей с признаками пищевого отравления. С 19 по 21 июня 2026 года в муниципальную больницу с признаками пищевого отравления обратились 15 жителей Ак-Довурака, включая восьмерых несовершеннолетних, которые посещали одно из городских кафе.

Из числа обратившихся были госпитализированы 11 человек, в том числе все несовершеннолетние. По данным СК, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

По данным ведомства, по данному факту возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователь проводит комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Пятигорске также проверяли кафе после госпитализации девяти посетителей с кишечной инфекцией.