Угрозу атаки БПЛА в Сочи отменили

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сочи отменена. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — написал он.

До этого Росавиация сообщила, что в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

Режим беспилотной опасности в городе длился около часа. При угрозе атаки БПЛА рекомендуется укрыться в здании с толстыми стенами и минимальным количеством окон — подвале или внутренней комнате без окон. Если вы оказались на улице, ложитесь на землю лицом вниз и накройте голову руками. Следуйте инструкциям экстренных служб, слушайте радио, телевизор и официальные каналы. Подготовьте запас воды, пищи, аптечку и фонарик. В момент пролета БПЛА не пользуйтесь мобильной связью.

В случае обнаружения обломков сбитых беспилотников или подозрительных предметов к ним нельзя приближаться и снимать их на камеру. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.

Ранее почти 70 БПЛА атаковали Россию за шесть часов.