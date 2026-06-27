В аэропорту Сочи ввели ограничения

В аэропорту Сочи введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация в официальном Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ночью 27 июня мэр города Андрей Прошунин сообщил, что в Сочи отменили угрозу атаки беспилотников.

До этого Росавиация сообщила, что в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

Режим беспилотной опасности в городе длился около часа. При угрозе атаки БПЛА рекомендуется укрыться в здании с толстыми стенами и минимальным количеством окон — подвале или внутренней комнате без окон. Если вы оказались на улице, ложитесь на землю лицом вниз и накройте голову руками. Следуйте инструкциям экстренных служб, слушайте радио, телевизор и официальные каналы. Подготовьте запас воды, пищи, аптечку и фонарик. В момент пролета БПЛА не пользуйтесь мобильной связью.

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