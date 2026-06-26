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Аэропорт Сочи приостановил работу

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Shutterstock/StockphotoVideo

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом Росавиация сообщила в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сигнал оповещает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры.

При угрозе атаки рекомендуется укрыться в здании с толстыми стенами и минимальным количеством окон — подвале или внутренней комнате без окон. Если вы оказались на улице, ложитесь на землю лицом вниз и накройте голову руками. Следуйте инструкциям экстренных служб, слушайте радио, телевизор и официальные каналы. Подготовьте запас воды, пищи, аптечку и фонарик. В момент пролета БПЛА не пользуйтесь мобильной связью.

До этого Росавиавиация сообщала, что московские аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями на использование неба.

Ранее появились кадры мощного смерча, который обрушился на побережье Сочи.

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