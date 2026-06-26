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Общество

Появились спутниковые снимки последствий разрушительного землетрясения в Венесуэле

В сети опубликованы фото Венесуэлы до и после двойного землетрясения
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Газета The Independent опубликовала спутниковые снимки разрушительных последствий двойного землетрясения в Венесуэле.

Издание показало четыре пары фотографий разных районов страны до и после случившегося. Как отмечается в статье, штат Ла-Гуайра на севере республики, вероятно, больше всего пострадал от землетрясения. Многие его районы превратились в руины. По данным властей, «десятки» зданий обрушились, а 250 зданий «повреждены или утрачены».

Глава парламента Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что штат Ла-Гуайра превратился в зону бедствия.

Как добавляет газета, главный аэропорт страны «Майкетия» из-за повреждений временно закрылся. В Каракасе тоже зафиксированы серьезные разрушения, в том числе была повреждена штаб-квартира Международной федерации Красного Креста. Некоторые волонтеры лишились домов, система здравоохранения республики перегружена.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах страны, где зафиксированы разрушения, перебои в работе инфраструктуры и повторные сейсмические колебания. Власти пока не назвали официальное число жертв и пострадавших. По некоторым данным, оно может превысить 100 тыс.

Ранее США смягчили санкции против Венесуэлы из-за землетрясения.

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