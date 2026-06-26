Число жертв сильнейших за 100 лет землетрясений в Венесуэле превысило 900

Число жертв двойного землетрясения в Венесуэле выросло до 920, сообщил спикер Национальной ассамблеи (парламента) страны Хорхе Родригес. Его обращение транслировал телеканал VTV.

По словам чиновника, 3 360 чел. ранены. Землетрясения оставили более 4 тыс. чел. без жилья.

Накануне в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем сто лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах страны.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Международный аэропорт им. Симона Боливара в Майкетии, расположенный недалеко от столицы Венесуэлы, закрыли из-за повреждений. Была приостановлена работа столичного метро и железнодорожного сообщения. В нескольких районах произошли перебои с подачей электричества и воды, а также со связью и доступом в интернет. В поврежденных домах отключили газ. Официальное число жертв и пострадавших может превысить 100 тыс.

Ранее появились спутниковые снимки последствий разрушительного землетрясения в Венесуэле.